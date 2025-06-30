عاجل: وضع تشيزني الغريب في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- مع قدوم 30 يونيو وانتهاء عقود العديد من اللاعبين، يعيش الحارس البولندي فويتشيك تشيزني وضعًا غريبًا داخل نادي برشلونة، فعلى الرغم من الاتفاق المسبق على تمديد عقده لموسم إضافي، لم يُصدر النادي أي إعلان رسمي أو صور توثق التوقيع حتى الآن.

ورغم الغموض، فإن إدارة برشلونة، بحسب تصريحات ديكو، لا تشك في استمرار الحارس، وقد يكون التوقيع الرسمي مسألة وقت، إما قبل عودة الفريق للتدريبات في 13 يوليو، أو خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن تشيزني انضم إلى الفريق بعد إصابة تير شتيغن، وأصبح أساسيًا منذ يناير، مانحًا الدفاع الاستقرار المطلوب، في ظل رغبة المدرب هانسي فليك في تعزيز الخبرة بحراسة المرمى.