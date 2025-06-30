عاجل: القاهرة تدعو طهران إلى ضرورة استئناف مفاوضات النووي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأشار عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددًا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

الملف النووي الإيراني

وأكد وزير الخارجية لنظيره الإيراني أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددًا على أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض.

وأعرب عبدالعاطى عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيران

استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر

وفي وقت سابق، أكد عبدالعاطي، ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وذلك توطئة لاستدامة وقف إطلاق النار وتحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرساء السلام الشامل في الشرق الأوسط.

كما أكد عبدالعاطي، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في إطار الاتصالات والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة، على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ولفت وزير الخارجية إلى تطلع مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضًا الاتصالات التى تجريها مصر في هذا الإطار.

وأشار إلى أنه من الضروري طرح أفق سياسي للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، بما يجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.