عاجل: السوبر يقترب من الإمارات.. والقاهرة خيار بديل بشكل تقليدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي أحمد شوبير التفاصيل الكاملة لمصير بطولة السوبر المصري للموسم الجديد، مؤكدًا أنها بنسبة 95% ستُقام في دولة الإمارات، وفق اتفاق جديد يتضمن مكاسب مادية أفضل للفرق المشاركة والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، أن السوبر سيُقام بنفس النظام الرباعي الذي طُبق في النسخة الماضية، بمشاركة 4 فرق، في حال تم تنظيم البطولة على أرض الإمارات.

اتفاق شبه نهائي

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا شبه نهائي مع الجانب الإماراتي على استضافة البطولة من جديد، بعد النجاح التنظيمي اللافت في النسخ السابقة، إضافة إلى العائد المادي الكبير الذي بات عنصرًا مهمًا في استمرار التعاون.

وفي المقابل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الإمارات، فإن البطولة ستعود إلى النظام القديم بمشاركة فريقين فقط – بطل الدوري وبطل الكأس – وستُقام على استاد القاهرة الدولي.

وأكد شوبير أن البحرين أبدت اهتمامًا كبيرًا باستضافة البطولة خلال الفترة الماضية، لكن المفاوضات لم تكتمل، بينما خرج العراق تمامًا من حسابات الاستضافة، رغم وجود محاولات لتنظيم مباراة ودية بين الأهلي والزمالك هناك، إلا أن الأمور تعثرت في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى إلغاء الفكرة تمامًا.

نظام تسويقي للسوبر

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة اتحاد الكرة لتعظيم القيمة التسويقية للسوبر المصري، والاستفادة من الاهتمام العربي المتزايد بمباريات القمة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة للأندية المصرية على مستوى المنطقة.

ومن المنتظر أن يُعلن اتحاد الكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الموعد الرسمي والمكان النهائي للبطولة، بعد إنهاء كافة الترتيبات ، لتستعد الجماهير لموسم جديد يُفتتح بمواجهة قوية بين كبار الكرة المصرية.