عاجل: آخر تطورات تعاقد برشلونة مع بردغجي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة بات على بُعد خطوة واحدة من حسم صفقة التعاقد مع روني بردغجي، لاعب كوبنهاغن.

بحسب رومانو، فإن الناديين تبادلا جميع الوثائق والمستندات الرسمية المتعلقة بالصفقة، ومن المتوقع أن يُكمل اللاعب انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال هذا الأسبوع.

من المقرر أن يخضع بردغجي للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، كخطوة أخيرة قبل توقيع العقود الرسمية وإعلان الصفقة بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن ينضم بردغجي إلى برشلونة مقابل 2 مليون يورو، في صفقة يُنظر إليها كاستثمار ذكي في موهبة شابة تملك إمكانيات كبيرة.