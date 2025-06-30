عاجل: ارتفاع أسهم أوروبا مع ترقب نتائج المحادثات التجارية الأمريكية

شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أسهم أوروبا مع ترقب نتائج المحادثات التجارية الأمريكية والان مع التفاصيل



ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين لمؤشرات التقدم في محادثات التجارة، قبل الموعد النهائي المحدد بالتاسع من يوليو/ تموز لإلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 544.47 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري. وصعدت أيضا مؤشرات بورصات رئيسية أخرى في أوروبا.

وفقا لرويترز، زاد تفاؤل السوق بشأن اتفاقات التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي بفضل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلنت كندا أمس الأحد إلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية لاستئناف المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة، مما زاد من رفع المعنويات.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن اتفاقية التجارة التي خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار الطائرات البريطانية دخلت حيز التنفيذ. ومع ذلك، لا تزال مسألة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم دون حل.

وتصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع يقرب من 1%.

وصعد سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 2.6% بعد أن وضع جيه.بي.مورغان شركة صناعة الرقائق الفرنسية الإيطالية تحت المراقبة ترقبا لتطورات إيجابية.

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وإيطاليا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR