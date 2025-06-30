عاجل: نجم النصر يُعلن عودته للفريق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عاد المدافع عبدالإله العمري رسميًا إلى صفوف نادي النصر، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته مع فريق الاتحاد، التي امتدت حتى نهاية الموسم الماضي.

وأكد العمري عودته عبر رسالة نشرها على حسابه في “إنستغرام”، قال فيها:

“اليوم تنتهي إعارتي مع نادي الاتحاد. تشرفت بارتداء قميص العميد وخوض موسم مليء بالتحديات.

“شكراً لإدارة النادي، والجهاز الفني، وزملائي اللاعبين، وجمهور الاتحاد الوفي على كل الدعم. تجربة أعتز بها كثيرًا، وأتمنى للعميد التوفيق دائمًا”.

تجدر الإشارة إلى أن العمري شارك في عدة مباريات مهمة مع العميد وقدم مستويات لافتة، قبل أن تنتهي إعارته رسميًا ويعود إلى النصر تمهيدًا لانضمامه إلى تحضيرات الفريق للموسم الجديد.