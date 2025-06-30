عاجل: رئيس فانتازيا: ثورة 30 يونيو تجسد روح انتصار إرادة المصريين

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فانتازيا للمراتب والمفروشات، المهندس أحمد رجب الشافعي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، إنها الذكرى الطيبة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء، في استجابة طبيعية وشعبية خالصة لإرادة الشعب المصري العظيم الذي رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف الشافعي، أن ثورة 30 يونيو تجسد روح الانتصار لإرادة المصريين في مواجهة التحديات، وترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وصححت المسار واستعادت الوطن، ودور كل مصري فى دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة المكائد والصعاب والمؤامرات.

وزاد بأن ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل أيقونة الثورات العربية وعنوانًا لإرادة المصريين، في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

وأشار الشافعي إلى أن هذه الثورة العظيمة تعكس تصميم المصريين في الحفاظ على هويتتهم المصرية ودولتهم التي لا يزايد عليهم أحد في وطنيتهم وحبهم لمصر وتقديرهم لدورها على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، والانتصار لوحدتهم في مواجهة من يدعون للتفرق والانقسام، بمساندة قواتهم المسلحة الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

واستطرد بأنهم كانوا مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدمًا نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعًا لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية.

وقدم المهندس أحمد رجب الشافعي، التحية والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيًا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها، وأن يجعلها دائمًا واحة الأمان، والشعب المصري العظيم صاحب الكلمة والملحمة العظيمة.

وأوضح الشافعي أن هذه الثورة تعد واحدة من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض جميع مظاهر الخضوع لأية تهديدات إرهابية.

واختتم بأن الشعب عبّر عن إرادته لإحداث التغيير وتسليم القيادة إلى من استعاد مصر وأنقذها من الضياع والفوضى، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة تنعم دائمًا بالأمن والسلام.