عاجل: أول رد من “التعليم” بشأن التلاعب في تصحيح امتحان الفيزياء للثانوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، باستلام كنترول السعدية 20 مظروفًا من قطاع قنا (ب)، تحتوي على أوراق إجابة دون أرقام سرية، مع ظهور أرقام جلوس 2000 طالب، وكانت جميع الإجابات مطابقة بنسبة كبيرة.

المنشور المتداول لتصحيح امتحان الفيزياء

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، موضحًا أن لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة تخضع لإجراءات رقابية مشددة، تتضمن مراجعة جميع المظاريف ومطابقة محتوياتها قبل البدء في التصحيح، مشددًا على أنه لا يمكن التلاعب في التصحيح.

وأوضح أنه لا يمكن البدء في تصحيح أي كراسة امتحانية دون التأكد من اكتمال عناصرها السرية وفقًا للضوابط المعتمدة.

وشدد المصدر على أن الوزارة تتابع من خلال لجان تفتيش ميدانية سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتصحيح بجميع الكنترولات، وتتخذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفة أو إخلال قد يؤثر على نزاهة العملية الامتحانية.

تصحيح الفيزياء

وزعم المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم استلام قرابة 20 مظروفًا من قطاع قنا (ب) تحتوي على أوراق إجابة دون أرقام سرية، مع ظهور أرقام الجلوس لحوالي 2000 طالب، وتطابق الإجابات بين عدد كبير من الطلاب.

ووصف المنشور ما يحدث بكارثة تحتاج تدخل فوري من وزارة التعليم، مطالبًا بالتحقيق والتأكد من الأمر حفاظًا على نزاهة العملية التعليمية، ومصلحة الطلاب.

ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لأي بلاغ موثق يستند إلى أدلة واضحة، وأنها لن تتوانى في محاسبة أي مقصر حال ثبوت أي تجاوز، حماية لمصلحة الطلاب وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025.