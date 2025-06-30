عاجل: إصابات وانهيار طرق.. أمريكا تحت اللهب للمرة الأولى منذ 1888

عدن - ياسمين عبد العظيم - تشهد أمريكا، موجة حر استثنائية هي الأقوى منذ سنوات، حيث سجلت درجات الحرارة أرقامًا قياسية في عدة ولايات، ما عرض حياة عشرات الملايين للخطر وأثر على البنية التحتية والنقل العام بشكل واسع، حسب ما نشرته شبكة CNN.

وتجاوزت درجات الحرارة في عدة مدن في الولايات المتحدة 95 درجة فهرنهايت (نحو 35 درجة مئوية)، وسجلت بوسطن 98 درجة، محطمة الرقم القياسي البالغ 96 درجة الذي صمد لأكثر من 100 عام، وكما سجلت نيويورك أعلى درجة حرارة يومية بلغت 96 درجة فهرنهايت، وهو رقم لم يسجل في يونيو منذ عام 1888، ما يجعلها تكسر أعلى درجات الحرارة لهذا العام.

نقل 16 شخص إلى المستشفى

الحرارة الشديدة أثرت بشكل مباشر على السكان، حيث نقل 16 شخصًا في نيوجيرسي إلى المستشفى بسبب إصابات مرتبطة بالحر، كما علق ركاب قطار أمتراك في بالتيمور داخل الأنفاق دون مكيفات لمدة تجاوزت الساعة بعد عطل فني.

ظاهرة القبة الحرارية

ويُعد ارتفاع درجات الحرارة الشديد نتيجة لما يعرف بـ القبة الحرارية وهي ظاهرة ناتجة عن ضغط جوي مرتفع يحبس الهواء الساخن ويمنع دخول الهواء البارد، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

الولايات المتحدة الأمريكية تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة

انهيار في الطرق

أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انهيارات في الطرق في ولاية ويسكونسن، وتشققات في الشوارع بميسوري، فضلًا عن تأخيرات في القطارات وتباطؤ حركتها نتيجة ترهل الأسلاك الكهربائية، وكما تسبب الهواء الحار في صعوبة أكبر عند إقلاع الطائرات.

ورغم إن درجات الحرارة انخفضت تدريجيًا منذ الأربعاء، فإن الخبراء يرون أن موجة الحر الحالية قد تكون مجرد بداية لصيف أكثر حرارة من المعتاد في أغلب مناطق البلاد.