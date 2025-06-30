عاجل: أسعار السجائر اليوم في مصر.. كل ما تريد معرفته عن التحركات الجديدة

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار السجائر اليوم في مصر.. كل ما تريد معرفته عن التحركات الجديدة والان مع التفاصيل



أقر مجلس النواب المصري حزمة تعديلات ضريبية تشمل زيادة أسعار السجائر في مصر والكحوليات، مع إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة.

ووافق مجلس النواب المصري على زيادة الضريبة على السجائر بنسب تصل إلى 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

شملت التعديلات إعادة هيكلة الشرائح السعرية للمنتجات المحلية والمستوردة، مع تحديد حدين أدنى وأقصى للأسعار لضمان شفافية السوق، كما طالت التغييرات المشروبات الكحولية، التي ستخضع لضرائب قطعية وتصاعدية بنسبة 15% سنويًا، القرار يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة لتحسين الإطار المالي المتوسط المدى، وسط تأكيدات رسمية على مراعاة أثر التضخم وتكاليف الإنتاج.





تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر 2025



كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن التفاصيل الكاملة للتعديلات الضريبية الجديدة على أسعار السجائر في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الأسواق وزيادة الإيرادات الضريبية، وشملت التعديلات الأتي:

الشرائح السعرية الجديدة للسجائر



تم إقرار تقسيم جديد لأسعار السجائر بناءً على التعديلات الضريبية:

الشريحة الأولى:



تشمل السجائر التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه

تم رفع الحد الأقصى للسعر إلى 48 جنيهًا

الشريحة الثانية:



للسجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيه

أصبح الحد الأدنى 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا

الشريحة الثالثة:



تشمل السجائر المستوردة التي لا تتجاوز 56.44 جنيه

صار الحد الأقصى 69 جنيهًا

الشريحة الرابعة:



للسجائر (محلية أو مستوردة) التي يتجاوز سعرها 56.44 جنيه

أصبح الحد الأقصى 79 جنيهًا

وأكد إمبابي أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة تدريجية مدروسة تهدف إلى:

تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين

زيادة الإيرادات الضريبية للدولة

تنظيم السوق ومنع التلاعب بالأسعار

مواكبة التغيرات العالمية في أسعار المواد الخام والتكاليف التشغيلية

كما أشار إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تأتي بعد دراسة مستفيضة لظروف السوق المحلي والعالمي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة المستهلكين.





أسعار السجائر اليوم في مصر 2025

أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في مصر



جميع أنواع كليوباترا: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة

بوسطن/بلومنت: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة

مونديال: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة

كليوباترا بلاك ليبول: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة

ماتسويان سوبر: 38.7 جنيه (0.78 دولار) للعلبة

فايسروي بال مال: 60 جنيهًا (1.21 دولار) للعلبة

أسعار منتجات فيليب موريس في مصر اليوم



جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة:

سعر علبة ميريت (Merit) هو 95 جنيهًا (1.91دولار) للعلبة

سعر علبة مارلبورو (Marlboro) هو 89 جنيهًا (1.79 دولار) للعلبة

سعر علبة مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار) للعلبة.

سعر علبة إل آند إم (L&M) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة.

منتجات التبغ المسخن:



سعر علبة هيتس سليكشنز (HEETS Selections) هو 69 جنيهًا ( 1.39 دولار) للعلبة

سعر علبة هيتس دايمنشنز (HEETS Dimensions) هو 69 جنيهًا (1.39دولار) للعلبة

سعر علبة تيريا (TEREA) هو 69 جنيهًا (1.39 دولار) للعلبة

سعر علبة تيريا كابسولز (TEREA Capsules) هو 74 جنيهًا (1.49 دولار)

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موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر في مصر 2025



من المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مع تطبيق الزيادات السنوية تلقائيًا لمدة ثلاث سنوات، ما لم يتم تعديل النسب وفقًا لتغيرات السوق.

الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر في مصر



أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن رفع أسعار جميع منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن اعتبارًا من 7 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث شملت الزيادة منتجات “هيتس” و”تيريا” من التبغ المسخن، بالإضافة إلى السجائر التقليدية بأنواعها المختلفة بما فيها “ميريت” و”مارلبورو” و”إل آند إم”.

وفي سياق متصل قامت شركة الشرقية إيسترن كومباني بإصدار قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من سجائر “كليوباترا” وغيرها من الأصناف الأخرى بدءًا من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، وتراوحت قيمة الزيادات المطبقة بين 4.25 و5 جنيهات للعلبة الواحدة حسب نوع المنتج، حيث جاءت هذه التعديلات في إطار خطة توسيع الشرائح الضريبية للسجائر من خلال زيادة الحد الأقصى لسعر العلبة بنسبة 12% سنويًا على مدار خمس سنوات متتالية، مع إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتتناسب مع الأسعار المعدلة.

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