عاجل: بـ8 أضعاف.. مانشستر سيتي يتفوق في القيمة السوقية على الهلال !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في الوقت الذي يستعد فيه نادي الهلال لمواجهة مانشستر سيتي، تكشف الأرقام عن فارق هائل في القيمة السوقية بينه وبين بطل إنجلترا.

وفقًا لأحدث إحصائيات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، فإن القيمة السوقية لمانشستر سيتي تبلغ حوالي (1.37 مليار يورو).

في المقابل، تقدر قيمة نادي الهلال السوقية بـ (159.43 مليون يورو).

هذه الأرقام، تعني أن قيمة نجوم السيتي تتجاوز الهلال بأكثر من 8 أضعاف، وهو أمر طبيعي في وجود لاعبين مثل: إيرلينغ هالاند، فيل فودين، وعمر مرموش.

ولا يقف الفارق بين الهلال ومانشستر سيتي عند حدود القيمة السوقية فقط، بل يمتد إلى معدل أعمار اللاعبين، وهو مؤشر حاسم في تقييم الجودة والاستمرارية، والذي جاء كالتالي:

معدل أعمار لاعبي مانشستر سيتي: 26.7 سنة

معدل أعمار لاعبي الهلال: 26.0 سنة