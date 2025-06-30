عاجل: نتيجة الصف الثالث الإعدادي قنا بالاسم 2025.. من هنا

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ قنا خالد عبدالحليم، نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا بنسبة نجاح 68%، والتي تعتبر آخر نتيجة إعدادية تظهر في محافظات مصر، ويرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي قنا بالاسم 2025.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بقنا 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بقنا بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للمحافظة أو مديرية التربية والتعليم عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بقنا من هنـــــا.

اختيار قسم نتائج الامتحانات أو الإعلانات العامة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص.

الضغط على زر عرض النتيجة للحصول على الدرجات كاملة.

أماكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا 2025

تُتاح النتيجة فور إعلانها من خلال أكثر من قناة رسمية لضمان وصولها لكل الطلاب بسهولة، وتشمل:

الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بقنا.

البوابة الرقمية لمحافظة كفر الشيخ ضمن قسم النتائج.

المدرسة المقيد بها الطالب بعد إرسال الكشوف الرسمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا 2025

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة قنا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي، وهو البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا، من خلال الضغط هنـــــــا.

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا على الفور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا بالاسم 2025

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا، الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة السويس بالاسم، من خلال الضغط هنــــــا.