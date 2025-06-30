عاجل: عودة مُكلفة.. الدوري الإنجليزي قد يسلب دوران ملايينه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن جوزيه مورينيو يقترب من ضم المهاجم الكولومبي جون دوران من النصر على سبيل الإعارة، بعد أشهر قليلة من انتقاله مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب الكولومبي، الذي سجل 12 هدفًا مع النصر في 18 مباراة، يرغب في العودة إلى أوروبا بعدما حقق حلم اللعب بجانب النجم الأيقوني كريستيانو رونالدو.

لكن عودة دوران إلى الدوري الإنجليزي قد تكلفه كثيرًا، إذ يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ 320 ألف جنيه إسترليني معفى من الضرائب بشرط البقاء في السعودية لعامين على الأقل.

هذا الأمر يعني، وفق الصحيفة الإنجليزية، أن أي مغادرة مبكرة للسعودية ستجعله يخسر امتيازاته المالية، كما حدث مع جوردان هندرسون عند عودته إلى أوروبا، إذ عانى من ضرائب إلزامية ضخمة.

الآن، مورينيو يحاول استغلال رغبة اللاعب في الخروج وضمه لفنربخشة، ولكن العودة إلى إنجلترا تبدو معقدة ماليًا، رغم اهتمام أندية مثل وست هام.