عاجل: مستقبل غامض ينتظر لاعبين محليين في الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن مستقبل همام الهمامي مع نادي الاتحاد لا يزال معلقًا، إذ إن استمراره مع العميد مرهون بتقييم المدرب الفرنسي، لوران بلان، ومدى حاجته له ضمن خططه الفنية، قبل اتخاذ قرار بتجديد عقده من عدمه.

في المقابل، يواجه أحمد الغامدي مستقبلاً غامضًا مع الفريق، بعد أن أبدى الجهاز الفني تحفظه على مستواه خلال الموسم الماضي، ما يضع استمراريته على المحك.

أما بخصوص ملف اللاعبين الأجانب، فمن المنتظر أن تتضح ملامحه مع انطلاق المعسكر الصيفي، حيث سيكون الأداء والانضباط معيار الحسم في بقاء البعض أو الاستغناء عنهم.