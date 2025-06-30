عاجل: موقف برشلونة من بيع فيرمين لوبيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أفادت صحيفة “سبورت” أن إدارة برشلونة مستعدة لدراسة العروض المقدمة للاعب الشاب فيرمين لوبيز خلال سوق الانتقالات الحالي.

ورغم أن بيعه ليس من أولويات النادي، فإن وصول عرض كبير ومغري، إلى جانب رغبة اللاعب في الرحيل، قد يدفع الإدارة إلى اتخاذ خطوة بيعه.

ويأتي هذا التوجه في ظل ازدحام مركز خط الوسط بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى سعي النادي لتقليل كتلة الرواتب وتحقيق توازن مالي أفضل استعدادًا للموسم المقبل.