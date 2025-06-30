الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: موقف برشلونة من بيع فيرمين لوبيز

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: موقف برشلونة من بيع فيرمين لوبيز 1/2
  • عاجل: موقف برشلونة من بيع فيرمين لوبيز 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر موقف برشلونة من بيع فيرمين لوبيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أفادت صحيفة “سبورت” أن إدارة برشلونة مستعدة لدراسة العروض المقدمة للاعب الشاب فيرمين لوبيز خلال سوق الانتقالات الحالي.

ورغم أن بيعه ليس من أولويات النادي، فإن وصول عرض كبير ومغري، إلى جانب رغبة اللاعب في الرحيل، قد يدفع الإدارة إلى اتخاذ خطوة بيعه.

ويأتي هذا التوجه في ظل ازدحام مركز خط الوسط بعدد كبير من اللاعبين، بالإضافة إلى سعي النادي لتقليل كتلة الرواتب وتحقيق توازن مالي أفضل استعدادًا للموسم المقبل.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا