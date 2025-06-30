عاجل: الأمن يكشف حقيقة خطف مسن داخل سيارة بعد حادث بالإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو إدعاء أحد الأشخاص باصطدام قائد سيارة بوالده وخطفه وإلقائه عقب ذلك بالطريق العام بالإسكندرية.

خطف شخص

وحسبما كشفته أجهزة الأمن بشأن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من اصطدام قائد سيارة أجرة “ميكروباص” بوالده وإحداث إصابته وخطفه وإلقائه عقب ذلك بالطريق العام بالإسكندرية، وتهديده بإلحاق الأذى به حال اتخاذه أي إجراءات قانونية.

بلاغ حادث

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 مايو الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من أحد المستشفيات باستقبال والد صاحب الحساب “عامل”، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مصابًا باشتباه ارتجاج وكسر بالركبة إثر تعرضه لحادث بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

وبسؤاله قرر أنه أثناء توقفه على الطريق لاستقلال إحدى السيارات اصطدم به قائد سيارة أجرة، محدثًا إصابته المشار إليها.

واصطحبه قائد السيارة الأجرة بدعوى توصيله لأحد المستشفيات، إلا أنه عقب ذلك اصطحب اثنين من أصدقائه وتوجهوا به مرة أخرى لمحل الحادث، وأنزلوه من السيارة وتعدوا عليه بالسب.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة “منتهية التراخيص” ومرتكبي الواقعة قائد السيارة وصديقيه، وبمواجهتهم أقر السائق بأنه عقب نزول الركاب شرع في نقل والد الشاكي لأقرب مستشفى.

وأفاد السائق بأن المصاب طلب نقله لأحد المستشفيات الكائنة بالقرب من محل سكنه بالبحيرة، فاتصل السائق بصديقيه لمعاونته وأنزلوه بمحل الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.