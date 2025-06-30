عاجل: السيسي: رغم الأعباء الثقيلة والتحديات الجسيمة لن ننحني إلا لله

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته في ذكرى 30 يونيو، إلى أن الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى، ولم نحيد عن طموحاتنا في وطن كريم.

ولفت إلى أبناء الوطن “الأوفياء”، واصفًا إياهم بـ”السند الحقيقي والدرع الحامي والقلب النابض لهذا الوطن”، وأضاف: “قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم وتماسك صفوفكم ورفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية”.

تخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية الدولة

وتابع: “أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا”.

وواصل: “أُرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًّا وكرامة.. وأُقبّل جبين كل أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ وطفلٍ، فقدوا من أحبّوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس”.

وأضاف: “كما أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.. هذه هي مصر الشامخة أمام التحديات، مصر التي تبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها”.