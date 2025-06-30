عاجل: أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. ارتفاع ملحوظ

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. ارتفاع ملحوظ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025 بجميع الأعيرة وسجل عيار 24 الأكثر طلبا نحو 75.100 دينار أردني (105.77 دولار).

وعالميا عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الإثنين مدعوما بتراجع الدولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

يأتي ذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو/ أيار.

وفقا لرويترز، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3293.30 دولار.

قال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم) “هناك تراجع في نظرة التشاؤم المتعلقة بمحادثات الرسوم الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط مما يجعل الذهب أقل أهمية من الأصول عالية المخاطر”.

وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.2%. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة‭‭ ‬‬والصين توصلتا إلى حل للقضايا المتعلقة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى الولايات المتحدة. وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمكن أن تنجز اتفاقيات تجارية مختلفة مع دول أخرى بحلول أول سبتمبر/ أيلول.





أسعار الذهب في الأردن اليوم



يُعتبر الذهب من المعادن الأكثر شعبية في دولة الأردن حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة المجوهرات، وتتنوع أنواع قيراط الذهب ويعتبر 24 قيراطًا الأكثر شيوعًا حيث يحتوي على 91.6% من الذهب الخالص مما يجعله خيارًا مفضلاً للجمهور بفضل توازنه بين المتانة والجمال، وإليك أسعار الذهب في الأردن اليوم وفقًا لموقع”gold-pr ice”

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24



بلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 نحو 75.100 دينار أردني (105.77 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 22



بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الأردن عيار 22 نحو 68.800 دينار أردني (96.96 دولار).

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21



وبلغ سعر غرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 نحو 65.700 دينار أردني (92.55 دولار).

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18



وبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 نحو 56.300 دينار أردني (79.33 دولار).

سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم



سجل سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم نحو 2335.800 دينار أردني (3289.90 دولار).

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم



سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 525.700 دينار أردني (740.41 دولار).





سعر سبائك الذهب في الأردن اليوم



يمكن الحصول على سبائك الذهب بأحجام وأوزان مختلفة في الأردن، وتختلف أسعارها بناءً على حجمها وعيارها، وفيما يلي أسعار السبائك الذهبية بعيار 24 في الأردن اليوم:

سبيكة الذهب 5 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 375 دينارا أردنيا (528.91 دولار).

سبيكة الذهب 10 غرامات: يبلغ سعرها حاليًا 750.01 دينار أردني (1057.84 دولار).

سبيكة الذهب 20 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 1500.19 دينار أردني (2115.92 دولار).

سبيكة الذهب 50 غرامًا: يبلغ سعرها حاليًا 3751.11 دينار أردني (5290.71 دولار).

سبيكة الذهب 100 غرام: يبلغ سعرها حاليًا 7502.87 دينار أردني (10582.33دولار).

سبيكة الذهب 1/2 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 37502.85 دينار أردني (52895.42 دولار).

سبيكة الذهب 1 كيلوغرام: يبلغ سعرها حاليًا 75005.93 دينار أردني (105791.16 دولار).

يتم تحديد سعر الذهب في الأردن بناءً على عدة عوامل بما في ذلك أسعار الذهب العالمية والظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية.

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