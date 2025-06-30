عاجل: منها صعوبة النوم.. 5 علامات تحذيرية تشير إلى حدوث نوبات قلبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد النوبات القلبية من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وبحسب التقديرات توفي نحو 17.9 مليون شخص في عام 2019، بسببب أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ورغم أن النوبات القلبية غالبًا ما تبدو مفاجئة، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية أحيانًا قبل وقوعها بأسابيع أو حتى بشهر كامل، حسب ما نشره موقع “منظمة الصحة العالمية”.

إليك 5 علامات شائعة قد تظهر قبل فترة من الإصابة بالنوبة القلبية:

شعور بعدم الراحة

الشعور بالثقل في منطقة الصدر، وقد لا يكون الألم حادًا، بل يشبه الضغط أو الامتلاء، وكأن شيئًا ثقيلًا يستقر على الصدر، وفي بعض الأحيان يأتي ويختفي، ويجب ملاحظة إذ كان يحدث بشكل متكرر أو بنسبة طبيعية.

ضيق التنفس المفاجئ

إذا بدأت تشعر بصعوبة في التنفس دون سبب واضح حتى أثناء الجلوس أو عند بذل مجهود بسيط، قد يكون ذلك علامة مبكرة على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة، وهذا قد يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين، ما يسبب ضيقًا في التنفس.

خفقان القلب أو اضطراب في ضرباته

قد يشعر البعض بتسارع في ضربات القلب أو عدم انتظامها، وكأن القلب ينبض بقوة أو يتخطى إيقاعه المعتاد، ويحدث هذا عندما يحاول القلب تعويض نقص الأكسجين أو الدم، ويكون ذلك مؤشرًا قويًا على خطر نوبة قلبية قريبة.

خفقان القلب

اضطرابات في النوم

الكثيرون لا يربطون بين مشاكل النوم وصحة القلب، لكن صعوبة النوم، أو الاستيقاظ المفاجئ مع شعور بالقلق أو ضيق التنفس، يمكن أن تكون من العلامات التحذيرية المبكرة.

الإرهاق غير المبرر

الإرهاق الشديد دون سبب واضح مثل بعد النوم لفترة كافية أو دون أداء أي نشاط مجهد، قد يكون علامة على أن القلب يعاني في أداء وظيفته. النساء، على وجه الخصوص، قد يشعرن بهذا التعب كعرض رئيسي قبل النوبة القلبية.

يجب الحرص على عدم تجاهل هذه الإشارات، فإن الوقت يلعب دورًا حاسمًا في حالات الأمراض القلبية، إذا لاحظت واحدة أو أكثر من هذه العلامات، من الأفضل استشارة الطبيب فورًا أو التوجه إلى الطوارئ.