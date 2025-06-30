عاجل: فاروق فلوكس: لست نادما على “شفيق ترتر”.. وقبلت يد فؤاد المهندس

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصّدر اسم الفنان فاروق فلوكس تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه عن حقيقة اعتزاله الفن وعلاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس.

وأكد الفنان فاروق فلوكس، أنه يتمتع بصحة جيدة، ولكنه عقّب بقوله: “مؤخرًا الصحة مش مظبوطة، بس الحمد لله على كل شيء”.

وتحدث فلوكس خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل”، عن قلة أعماله الفنية، قائلًا: “محدش عرض عليا حاجة.. مش أنا اللي بنتج الأعمال دي، مليش سبب في اللي بيحصل ده ومش معقولة أروح أقول للمنتجين تعالوا شغلوني”.

هل اعتزل فاروق فلوكس؟

وأردف بقوله إنه لم يعتزل الفن حسبما يتردد من قبل البعض، مضيفًا: “كيف أعتزل الفن ولم يطلبني أحد في أي عمل، الجميع نساني ولم أجد أحد يهاتفني للمشاركة في أي فيلم أو مسلسل”.

شفيق ترتر

وشدد فلوكس على أنه لا يشعر بأي ندم تجاه شخصية “شفيق ترتر” التي قدمها في فيلم “الراقصة والسياسي” أمام النجمة نبيلة عبيد، مشيرًا إلى أن الدور يُعد من الأدوار التي يعتز بها كثيرًا في مشواره الفني، رغم ما سببه له من أذى على المستوى الشخصي والعائلي.

فؤاد المهندس وفاروق فلوكس

وتحدث فاروق فلوكس عن علاقته بالراحل فؤاد المهندس، قائلًا: “كان في بيني وبين فؤاد المهندس مواقف تزعل زي أي بني آدم، وهو طلع في أحد البرامج وقال إنه زعلان مني لأنه كان تعبان وأنا مروحتش له”.

وزاد: “وقتها كنت في السعودية بعمل عمرة، ولما جيت مصر حاولت أكلمه مفيش فايدة، لغاية ما روحت له المسرح وبوست أيده”.

وأردف فلوكس قائلًا: “فؤاد المهندس قالي لأ زعلان إزاي متجليش وأنا تعبان، قولتله كنت بعمل عمرة، قالي تسيب العمرة وتجيلي، وهو كان بيعتبرني ابنه البار لأني كنت براعيه وبهتم بيه”.

من هو فاروق فلوكس؟

اسمه فاروق توفيق صالح، ممثل مصري، من مواليد 11 فبراير 1937، عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.