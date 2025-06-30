عاجل: “ميسي يلعب مع تماثيل”.. زلاتان إبراهيموفيتش يُهاجم إنتر ميامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، على أداء قائد فريق نادي إنتر ميامي الأمريكي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2025.

وانتهت مسيرة ليونيل ميسي وإنتر ميامي في المونديال، بهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز، أمس الأحد.

إبراهيموفيتش: “ميسي يلعب مع تماثيل”

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات لموقع FootMercato: “ليو ميسي لم يخسر، بل إنتر ميامي، ميسي يلعب مع التماثيل، وليس مع زملائه، إنه محاط بلاعبين يركضون كما لو كانوا يحملون أكياسًا من الإسمنت”.

وأضاف: “لو كان في فريق حقيقي، في أي فريق كبير، لرأيت الأسد الحقيقي، يلعب ميسي فقط لأنه يحب اللعبة، لأنه لا يزال قادرًا على فعل ما يعجز عنه 99% من اللاعبين”.

وأكمل زلاتان: “لا يوجد مدربون، ولا نجوم، ولا حتى لاعبون يفهمون كيفية التحرك بدون كرة، هذا ليس ميسي الذي أعرفه، ضعوه في فريق حقيقي وسيتحول الملعب إلى كتلة من اللهب”.

إشادات بمستوى ميسي

وعلى الرغم من الهزيمة القاسية، قدّم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، أداءً فرديًا لافتًا ضد فريقه السابق.

وكان النجم الأرجنتيني هو الأخطر والأكثر تأثيرًا في صفوف إنتر ميامي، حسب ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الفرنسية، إلى جانب إشادة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

كما أثنى مدرب إنتر ميامي، خافيير ماسكيرانو، على أداء ميسي، وقال في تصريحات لشبكة DAZN: “أعتقد أن ليو قدم مباراة رائعة مع الفرص القليلة التي أتيحت لنا اعتمدنا بشكل أكبر على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني”.

وزاد: “أعتقد أنه لشرف لي اليوم، وأنا في الثامنة والثلاثين من عمري، أن أدرب ميسي، لكن مواجهة باريس سان جيرمان بهذا المستوى، حتى بالنسبة لميسي، تبدو معقدة”.

ويعود تركيز إنتر ميامي وميسي الآن إلى منافسات الدوري الأمريكي، وستكون مباراتهم المقبلة في 5 يوليو أمام فريق مونتريال، متذيل ترتيب القسم الشرقي.