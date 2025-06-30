عاجل: 7 صدامات محتملة.. نهائيات دوري أبطال أوروبا تشعل مونديال الأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر 7 صدامات محتملة.. نهائيات دوري أبطال أوروبا تشعل مونديال الأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت منافسات كأس العالم للأندية 2025 إعادة لمجموعة من النهائيات السابقة لدوري أبطال أوروبا، تم تحديد بعضها، بينما هناك أخرى في الطريق.

وقد يصل الرقم إلى تكرار سبعة نهائيات أوروبية سابقة في نسخة “أمريكا 2025” من كأس العالم للأندية التي تقام حتى 13 يوليو/ تموز المقبل.

وستقام أول مباراة من النهائيات السابقة لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لحساب ثمن الدور النهائي أيضاً.

وسبق أن التقى ريال مدريد ويوفنتوس مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا، في نسختي 1998 و2017، وحسم فريق العاصمة الإسبانية المواجهة في المرتين بنتيجتي 1-0 و4-1.

وتأهل بايرن ميونخ الألماني لدور الثمانية الأحد بفوز مثير 4-2 على فلامنغو البرازيلي، ليضرب موعداً مرتقباً مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي قبلها كان قد أجهز برباعية نظيفة على إنتر ميامي الأمريكي.

وستكون هذه المواجهة تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 الذي جمع الفريقين وحسمه العملاق البافاري بهدف للفرنسي كينغسلي كومان.

وهناك نهائي أوروبي ثالث محتمل قد يجمع إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، في تكرار لمواجهتهما في نهائي الكأس ذات الأذنين 2023، والذي انتهى بهدف نظيف للسيتيزنز بتوقيع رودري.

لكن هذا النهائي سيقام حال فاز السيتي وإنتر على الهلال السعودي وفلومينينزي البرازيلي.

رابع نهائي محتمل سيكون بين بروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد، حال فازا على مونتيري المكسيكي ويوفنتوس توالياً.

وفاز ريال مدريد 2-0 في نهائي العام الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا بتوقيع داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

وحال تأهل بايرن ميونخ ودورتموند على حساب الريال وباريس فإنهما سيلتقيان في نصف النهائي في تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

وقتها حسم رفاق فرانك ريبيري المواجهة بالفوز 2-1 بتوقيع أريين روبن والكرواتي ماريو ماندزوكتش بينما سجل إلكاي غوندوغان لدورتموند.

نهائي سادس قد يحدث في حال تأهل تشيلسي وبايرن ميونخ للنهائي لأنهما التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2012 والسوبر الأوروبي 2013.

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وحسم الفريق اللندني مواجهة 2012 بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي 1-1، ثم رد بايرن بفوز بالطريقة ذاتها بعد تعادل 2-2 في 2013.

كما أنه حال شق إنتر ميلان وبايرن ميونخ طريقهما بنجاح للمباراة النهائية فإنها ستكون تكرارا لمواجهتهما الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010، عندما تمكن النيراتزوري من الفوز 2-0 والتتويج بآخر ألقابه حتى الآن في البطولة القارية.

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