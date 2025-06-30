عاجل: الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع في العلمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بالقصر الرئاسي بمدينة العلمين، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ذكرى 30 يونيو

وفي وقت لاحق، بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبـة الاحتفال بـ الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2025.

وقال صقر: يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم مهنئًا بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني.

وتابع: لقد أكد الجيش المصري بقيادتكم الحكيمة انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعًا عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم.

وواصل أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على مواصلة دورهم في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، ماضين خلف قيادتكم الحكيمة بكل الكفاءة والاستعداد لتنفيذ ما يكلفون به من مهام، متمسكين بالمبادئ والقيم العريقة التي تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية.

برقية تهنئة للرئيس السيسي

ومن جهته، بعث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج هؤلاء الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.

وتابع: نجحت هذه الثورة في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة التاريخية، عاهد رئيس الوزراء، الرئيس بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة عليه بالتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار، وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام.