عاجل: أسعار النفط تتراجع مع انحسار التوترات وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بانحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ووسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج تحالف “أوبك+” خلال أغسطس المقبل، ما يعزز احتمالات ارتفاع الإمدادات في السوق العالمية.

أسعار النفط اليوم

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.19% لتسجل 67.64 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.49% إلى 65.20 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات الأسواق.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا الأسبوع الماضي أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس 2023، رغم أنه من المرجح أن يختتما شهر يونيو بمكاسب شهرية تتجاوز 5%، للشهر الثاني على التوالي.

المخاوف الجيوسياسية

وساهم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقليص المخاوف الجيوسياسية التي رفعت الأسعار مطلع الشهر الجاري، عقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية، وما تلاه من ضربات أمريكية.

وقال المحلل في “آي جي ماركتس”، توني سيكامور، لوكالة رويترز للأنباء، إن “الأسواق أزالت معظم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على الأسعار خلال فترة النزاع”، وهو ما انعكس على الأسعار بالهبوط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل.

زيادة الإنتاج

ووفقًا لأربعة مندوبين في تحالف أوبك+، تعتزم المجموعة رفع إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس 2025، مواصلة بذلك سلسلة الزيادات التدريجية التي بدأتها في أبريل الماضي، وشملت أشهر مايو ويونيو ويوليو.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعها المقبل في 6 يوليو المقبل لمراجعة سياسات الإنتاج، في ظل سعي التحالف لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات الحفر النفطية العاملة انخفض بمقدار 6 منصات الأسبوع الماضي، ليصل إلى 432 منصة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، في إشارة إلى تباطؤ الإنتاج الأمريكي المتوقع على المدى القريب.