عاجل: بشهادة فرنسية.. 3 نقاط تجعل صفقة بن سبعيني مثالية لمارسيليا

شكرا لاهتمامكم بخبر بشهادة فرنسية.. 3 نقاط تجعل صفقة بن سبعيني مثالية لمارسيليا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر النجم السابق لأولمبيك مارسيليا الفرنسي، جون شارل دوبونو، أن ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أمر ضروري بالنسبة لفريق الجنوب الفرنسي.

مارسيليا، الذي ختم النسخة الماضية من الدوري الفرنسي في المركز الثاني بجدول الترتيب، سيكون معنيا بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويضع بن سبعيني كأبرز الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوفه.

جون شارل دوبونو تحدث لموقع “فوتبول كلوب مارسيليا” قائلا: “بالنسبة لي بن سبعيني صفقة مثالية، فهو يمتلك الخبرة على الساحة الدولية والأوروبية، كما أنه يتميز بالروح التنافسية التي تُحبذها الجماهير في مارسيليا”.

وواصل في سياق مُتصل: “هو يعرف الدوري الفرنسي جيدا، بعد تجاربه مع مونبيلييه ورين، ومؤهلاته تتناسب تماما مع احتياجات مارسيليا خلال الموسم المقبل”.

واختتم: “هو قادر على اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع، وهذا أمر مهم جدا، خاصة أنه يستطيع القيام بكلا الدورين بالجودة ذاتها”.

يذكر أن مارسيليا قدّم عرضا رسميا بقيمة 15 مليون يورو لبروسيا دورتموند الألماني، لشراء عقد بن سبعيني، لكن هذا المُقترح قوبل بالرفض من الطرف الألماني.

ويبقى المدافع الجزائري مرتبطا مع ناديه الألماني حتى يونيو/ حزيران 2027، وهو الذي تصل قيمته السوقية لـ7 ملايين يورو، وفقا لآخر تحديث لمنصة “ترانسفير ماركت”.

يُشار إلى أن بن سبعيني يُقدم حاليا عروضا مميزة في كأس العالم للأندية 2025، كمدافع محوري، مما جعله مُترددا في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي، بعدما وجد ذاته بعد طول انتظار رفقة دورتموند.

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