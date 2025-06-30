عاجل: أبرزها مشروع قانون الإيجار القديم.. جدول أعمال “النواب” اليوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يناقش مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

اتفاق التعاون المالي

كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

وتتطرق المناقشات إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

بيانات عاجلة للنواب

كما يستكمل المجلس نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، أمس الأحد، والتي شهدت بيانات عاجلة للنواب ضد الحكومة ووزارة النقل.

وحضر جلسة أمس، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، وزير المالية، وأحمد كوجك، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 ، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.