عاجل: وزير الخارجية يدين الغطرسة الإسرائيلية وسياسة التجويع في فلسطين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، موقف مصر الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة.

وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب بيان للخارجية، اليوم الإثنين، شدد عبدالعاطي، خلالا اتصال هاتفي مع نظيرته الفلسطينية، فارسين اغابيكان، على أن مصر ستظل تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل هذا المنعطف الدقيق من نضاله الوطني، مقدمًا التهنئة لها على توليها منصبها الجديد.

واستعرض الوزير عبدالعاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد التطلع لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضًا الاتصالات التي تجريها مصر في هذا الإطار.

سياسة التجويع

وأدان عبدالعاطي، الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تنتهجها، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مجددًا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مدينًا بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد أن مصر ستظل تبذل الجهود الدبلوماسية لايجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادًا لحل الدولتين، مستعرضًا في هذا الإطار جهود مصر لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن تقديرهم الكبير لجهود رئيس الجمهورية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.