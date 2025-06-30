عاجل: الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وانحسار التوترات الجيوسياسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الإثنين، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتهدئة التوترات الجيوسياسية والتجارية، ما قلص الطلب على الملاذات الآمنة.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3280.66 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 29 مايو الماضي. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% لتُسجّل 3291.90 دولارًا.

وقال كبير محللي السوق في شركة KCM، تيم ووترر، لوكالة رويترز للأنباء، إن “تراجع المخاوف بشأن المحادثات التجارية، بالإضافة إلى انحسار التوتر في الشرق الأوسط، جعلا الذهب أقل جاذبية مقارنة بالأصول عالية المخاطر”.

المفاوضات التجارية

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة في “وول ستريت”، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ما ساعد في دعم أسعار الذهب، إذ يُعدّ انخفاض الدولار عاملًا يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

جاء هذا التحرك في الأسواق، بعدما صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن وبكين توصلتا إلى تفاهم بشأن شحنات المعادن الأرضية النادرة، ما يمهد لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق المفاوضات التجارية مع كندا، احتجاجًا على ضريبة رقمية فرضتها أوتاوا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مهددًا بفرض رسوم جديدة على السلع الكندية.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسة، فتراجعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.02 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1% إلى 1353.13 دولارًا، كما صعد البلاديوم 0.2% إلى 1135.48 دولارًا.