عاجل: بعد رفضه الجزائر.. ياسين عدلي يُلاحق حلما جديدا في إيطاليا

شكرا لاهتمامكم بخبر بعد رفضه الجزائر.. ياسين عدلي يُلاحق حلما جديدا في إيطاليا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بات اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي في موقف لا يُحسد عليه منذ نهاية الموسم الماضي، وافتتاح الميركاتو الصيفي الحالي.

عدلي، وبعد تجربة مُخيبة مع فيورنتينا الإيطالي، الذي لعب له على شكل إعارة، وجد نفسه مُضطرا للعودة لصفوف مواطنه ميلان، الذي يمتلك عقده حتى يونيو/ حزيران 2026، لكنه عازم على التخلص منه في أقرب الآجال الممكنة.

تقرير لموقع “كالتشيو ميركاتو” أكد أن عدلي يُلاحق في الفترة الحالية “حُلما صعب المنال”، يتمثل في الاستمرار مع ميلان لموسم إضافي، رغم أن المدرب الجديد للفريق الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، لا يضعه في حساباته.

المصدر ذاته أوضح أن متوسط الميدان البالغ من العمر 24 عاما، ورغم إعلامه باستحالة بقائه مع “الروسونيري”، فإنه ينوي الوجود في مركز “الميلانيلو”، من أجل إبراز مؤهلاته عن قرب للطاقم الفني الجديد.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” إلى أن عدلي واثق من قدرته على مُفاجأة أليغري، وإقناعه بالاحتفاظ به في التشكيلة المعنية بخوض الموسم الجديد.

ويبدو أن خريج مدرسة باريس سان جيرمان الفرنسي عازم اتباع الطرق الصعبة دائما، وهو الذي رفض منذ أشهر مضت اللعب لمنتخب الجزائر، مؤكدا أن غايته الوحيدة هي تمثيل فرنسا، ولو كلفه ذلك الانتظار طيلة مشواره الكروي.

وكان عدلي نال إشادة الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، إسلام سليماني، الذي وصفه بـ”الجزائري الحقيقي”، كونه من اللاعبين القلائل الذي رفضوا وضع “الخضر” كحل ثانوي للاستفادة من مشوار دولي، بعد الفشل في نيل الفرصة مع فرنسا.

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