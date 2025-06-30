عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 30 يونيو 2025.. تراجع الليرة

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 30 يونيو 2025.. تراجع الليرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل طفيف، خلال تعاملات الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، الأحد، قرارًا جديدًا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بشكل كامل، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع عامين، دون احتساب سنة الصنع نفسها.

وجاء القرار الصادر تحت رقم 462، ليسري اعتبارا من تاريخه، مستثنيًا فئات محددة من الآليات ذات الطابع الإنتاجي والخدمي، وهي: الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، الجرارات الزراعية، وذلك بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها 10 سنوات، عدا سنة الصنع.

كما شمل الاستثناء أيضًا حافلات نقل الركاب التي تضم 32 مقعدًا فأكثر، بشرط ألا يتجاوز عمرها الصناعي 4 سنوات، دون احتساب سنة الصنع.

وفيما يتعلق بالمستوردين الذين أبرموا صفقات شراء قبل صدور القرار، فقد منحهم القرار فرصة لاستكمال إجراءات إدخال السيارات، بشرط توثيق أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وذلك حتى موعد أقصاه الأحد 6 يوليو/ تموز المقبل.

وأكدت المادة الثالثة من القرار السماح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة بجميع أنواعها، بشرط ألا يزيد تاريخ الصنع عن عامين، دون احتساب سنة الإنتاج.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12890.90 ليرة للشراء، و13019.81 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد سجلت مستوى 275.67 ليرة سورية للشراء، و278.42 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10175 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10175 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10175 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11925 ليرة للشراء، و12018 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 253 ليرة للشراء، و257 ليرة للبيع.

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