عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 30 يونيو 2025.. «الأخضر» يواصل التراجع

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 30 يونيو 2025.. «الأخضر» يواصل التراجع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025، بنحو 35 قرشا، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

سجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري نموًا قويًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مدفوعة بموجة ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

ووصلت أرصدة الذهب إلى 679.6 مليار جنيه (13.62 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار 2025، مقارنة بنحو 540.4 مليار جنيه (10.83 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 139.2 مليار جنيه (2.79 مليار دولار) ونسبة نمو 25.8%.

وشهد أبريل/نيسان ومايو/أيار ارتفاعًا في أرصدة الذهب بنحو 43.2 مليار جنيه (0.87 مليار دولار)، مدعومة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا.

كشف البنك المركزي المصري، أن إجمالي أصوله بلغ 6.35 تريليون جنيه (127.28 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار 2025، مقابل 6.42 تريليون جنيه (128.76 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يدل على استقرار نسبي في حجم الأصول.

وحقق البنك صافي أرباح بلغت 132.1 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) بنهاية مايو/أيار 2025، مقابل 118.7 مليار جنيه (2.38 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 13.4 مليار جنيه (0.27 مليار دولار)، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أدائه المالي خلال هذه الفترة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.64 جنيه، وسعر البيع 49.74 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 49.88 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

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