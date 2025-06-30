عاجل: سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. هدوء نسبي

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.. هدوء نسبي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025، وسط انحسار التوترات الإقليمية وارتفاع احتياطي الذهب.

تشهد الأسواق المالية اللبنانية استقرارًا ملحوظًا في ظل التطورات الإقليمية والدولية، حيث عزز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستمرار الجهود لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية، مناخ الهدوء النسبي في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد اللبناني الحقيقي بنسبة 4.7% خلال عام 2025، مدعومًا بتقدّم منتظر في مسار الإصلاحات.

وواصلت سندات اليوروبوندز الحكومية تسجيل مكاسب، فيما تابعت سوق الأسهم منحاها التصاعدي بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بلغ نحو 43 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران الجاري، مقارنة بنحو 34 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة 9 مليارات دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة نتيجة تزايد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وسجل لبنان أعلى نسبة احتياطي ذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بنسبة تقارب 100%، ما أعاد إلى الواجهة مقترحات استخدام جزء من هذا الاحتياطي لسد فجوة القطاع المالي.

في سياق متصل، تابعت سندات اليوروبوندز الحكومية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ ارتفعت أسعارها إلى 18.25 سنت للدولار يوم الجمعة، مقابل 17.55 سنت في نهاية الأسبوع السابق.

أما في سوق النقد، فبلغ معدل فائدة الإنتربنك من يوم ليوم 20% يوم الجمعة، بعد أن تراوح بين 10% و20% في الأسبوع السابق، بينما استقرت كلفة الكاش بالليرة عند الصفر.

وأشارت بيانات مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران 2025 إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بنحو 9707 مليارات ليرة، نتيجة نمو الودائع بالليرة والعملة الأجنبية.

واتسعت الكتلة النقدية (م4) بقيمة 8849 مليار ليرة، رغم تراجع النقد المتداول بـ645 مليار ليرة، وتقلص محفظة سندات الخزينة المكتتبة من القطاع غير المصرفي بـ212 مليار ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء ضمن هامش تراوح بين 89600 و89700 ليرة لبنانية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

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