عاجل: أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الإثنين 30 يونيو/حزيران 2025 موجة صعود جماعي بعد فترة تباين في الأداء.

ووافق نواب ولاية كاليفورنيا بالإجماع على مشروع تشريعي جديد يسمح للوكالات الحكومية داخل الولاية بقبول العملات الرقمية كوسيلة رسمية لسداد الرسوم والمعاملات المختلفة، حيث نال المشروع تأييد 68 نائبًا دون تسجيل أي صوت معارض، ويُنتظر طرحه قريبًا أمام مجلس الشيوخ للمراجعة والتصويت.

وبمقتضى هذا المشروع، ستتولى إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا – وهي الهيئة الرقابية المعنية بتنظيم قطاع الخدمات المالية وحماية مصالح المستهلكين – مسؤولية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لاعتماد العملات المشفرة كوسيلة دفع رسمية، وذلك ضمن إطار قانون الأصول الرقمية الجاري تطويره في الولاية.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على التشريع وصدّق عليه الحاكم “غافين نيوسوم”، فمن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو/تموز 2026، مع استمرار المرحلة التجريبية حتى يناير/كانون الثاني من عام 2031، بحسب ما ذكرته منصة “كوين تليغراف”.

وبإقرار هذا المشروع، ستصبح كاليفورنيا واحدة من بين عدة ولايات أمريكية – من بينها فلوريدا وكولورادو ولويزيانا – التي سبقتها بالفعل في دمج العملات الرقمية ضمن منظوماتها المالية، لتسوية بعض أنواع المدفوعات والمعاملات الحكومية.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟



شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو/ حزيران 2025 صعودا بنسبة 1.22% ليصل سعرها إلى 108.528 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.16 تريليون دولار

وصعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 46.41 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 7.1% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟



ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.97% إلى 2499 دولارا.

صعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.09 % عند 655 دولارا.

ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.02 % ليبلغ 0.5691 دولار.

صعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.65% ليسجل 2.1980 دولار.

ارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 2.89% ليصل إلى 0.167428 دولار.

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