عاجل: سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت عملة Pi Network تسجيل أداء سلبي، على الرغم من إعلان المطورين سلسلة من التحديثات والتوسعات التقنية خلال فعالية “Pi Day 2” التي أُقيمت مؤخراً.

سعر Pi Network بالدولار اليوم

انخفض سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 2.32%، ليسجل 0.5200 دولار، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وهبطت بنسبة 20% عن أعلى مستوى بلغته الأسبوع الماضي، وبتراجع حاد نسبته 68% عن ذروتها في مايو/أيار الماضي.

ووصل حجم التداول اليومي إلى 75.13 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.95 مليار دولار.

أحداث يوم Pi 2

في إطار إعلان “يوم Pi 2″، كشفت إدارة المشروع عن إطلاق مبادرة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودعت المطورين إلى استغلال منصة Pi App Studio لتطوير تطبيقات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسلط المطورون الضوء على عدد من الميزات المدمجة في المنصة، أبرزها نظام التحقق من الهوية KYC الذي مكن أكثر من 13.7 مليون مستخدم من الانتقال من “الشبكة المغلقة” إلى “الشبكة العامة”.

كما أشاروا إلى مجتمع Pi الضخم الذي يضم أكثر من 60 مليون مستخدم من أكثر من 200 دولة، بالإضافة إلى مزايا مثل شبكة الإعلانات Pi Ad Network، ونطاقات .pi، ومحفظة Pi Wallet.

منصة جديدة لـ”الرهان البيئي”

ومن ضمن الإعلانات البارزة، أطلق فريق Pi Network ما يسمى بـ”الدليل البيئي للرهان” (Ecosystem Directory Staking)، وهي أداة جديدة تسمح للمستخدمين والشركات بـ”رهن” عملات Pi الخاصة بهم على الشبكة الرئيسية لزيادة ظهور التطبيقات داخل المنصة.

ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز تفاعل المستخدمين مع التطبيقات ذات الترتيب الأعلى، ما يفتح الباب أمام فرص مبيعات ونمو إضافي للمطورين.

وأعلنت الشبكة أيضًا عن تكامل محفظة Pi Wallet مع Onramper، وهي خدمة وسيطة تسهل عمليات الشراء داخل النظام، كما تم إصدار النسخة 0.5.2 من نظام الـNode، التي جلبت تحسينات أمنية وتم تعديلها لتعمل تحت بيئة Pi Desktop.

ورغم هذه الإعلانات، واصل سعر العملة تراجعه، وهو ما يعزى إلى عدة عوامل محتملة، تتضمن توقع المستثمرين لإعلانات كبيرة خلال Pi Day 2، ما حد من تأثير المفاجأة.

بالإضافة إلى غياب إعلان إدراج العملة في منصات تداول مركزية، واستمرار المخاوف المتعلقة بمركزية المشروع وقضية “فك التجميد” (Token Unlocks).

ارتداد محتمل

من الناحية الفنية، تظهر المؤشرات أن عملة Pi قد تكون بصدد تشكيل نموذج ارتدادي صاعد. إذ تكشف الرسوم البيانية عن نموذج القاع المزدوج عند مستوى 0.3976 دولار، مع مستوى مقاومة عند 1.6695 دولار، وهو أعلى مستوى بلغته في مايو/أيار.

كما تظهر البيانات تشكل نموذج الوتد الهابط (Falling Wedge)، والذي اخترقته العملة للأعلى وتقوم الآن بإعادة اختباره، وهي إشارة فنية متكررة للانعكاس الصاعد.

وبالتالي، يحتمل أن تشهد عملة Pi اختراقًا صعوديًا في الأيام المقبلة، مع استهداف المستوى النفسي 1 دولار كمرحلة قادمة في حال استمر الزخم الشرائي.

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