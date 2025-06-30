عاجل: الكرملين يكشف مصير الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

شكرا لاهتمامكم بخبر الكرملين يكشف مصير الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل في تحديد مواعيد الجولة الثالثة المقبلة من المفاوضات مع كييف في المستقبل القريب.

جاء ذلك في إجابة لبيسكوف عن سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد اجتماعات جديدة في المستقبل القريب على هامش اجتماعات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي عُقدت في مينسك يومي 26 و27 يونيو/حزيران وبثتها حديثا قناة “فيرست إنفورميشن” التلفزيونية البيلاروسية: “لا، ليس في القريب العاجل. ننتظر الجولة الثالثة من المفاوضات. نأمل أن يتضح توقيتها في الأيام المقبلة”.

وردا على سؤال حول من وما الذي يحدد تسريع عملية التفاوض بشأن أوكرانيا بقوله: “يعتمد الكثير، بطبيعة الحال، على موقف نظام كييف. ويعتمد أيضا على مدى فعالية جهود الوساطة التي تبذلها واشنطن”.

وأشار إلى أن موقف روسيا “معروف جيدا”. مضيفا أن “هناك واقعا حقيقيا على الأرض لا يمكن تجاهله، ويجب أخذه في الاعتبار”.

وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في 16 مايو/أيار الماضي بمدينة إسطنبول، بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو/أيار إلى استئناف العملية التفاوضية.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو/الجاري بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراغان بإسطنبول لأكثر من ساعة. وتبادل الجانبان مذكرات حول تسوية النزاع.

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