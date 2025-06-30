عاجل: قتيلان في إطلاق نار على رجال إطفاء بـ«أيداهو» الأمريكية

شكرا لاهتمامكم بخبر قتيلان في إطلاق نار على رجال إطفاء بـ«أيداهو» الأمريكية والان مع التفاصيل



قُتل شخصان على الأقل عندما تعرض رجال إطفاء لإطلاق نار خلال مكافحتهم حريقا بولاية أيداهو شمال غرب الولايات المتحدة الأحد.

وقال حاكم ولاية آيداهو الأمريكية براد ليتل إن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم في أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيا الناس إلى الابتعاد عن المنطقة.

وفي منشور على منصة إكس، أوضح ليتل أن “هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد”.

وأضاف ليتل “بما أن الوضع لا يزال يتطور، يُرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم”.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص. وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيها للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة (إيه.بي.سي) إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تعرضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.

وأضاف هوارد أن المسؤولين يحققون فيما إذا كان الحريق مُدبرا.

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