عاجل: تطورات غزة.. نتنياهو يتحدث عن «فرص الاتفاق» و34 قتيلا بالقطاع

شكرا لاهتمامكم بخبر تطورات غزة.. نتنياهو يتحدث عن «فرص الاتفاق» و34 قتيلا بالقطاع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن “النصر” على إيران يوفر “فرصا” للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، فيما أعلن الدفاع المدني بالقطاع عن مقتل 34 فلسطينيا.

وقال نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه “أريد أن أعلن لكم، كما تعملون على الأرجح، أن فرصا عديدة توافرت الآن إثر انتصارنا. قبل كل شيء، لتحرير الرهائن” في غزة.

خلال الحرب ضد إيران بين 13 و24 يونيو/حزيران، لم توقف إسرائيل هجومها في قطاع غزة رغم الدعوات لوقف إطلاق النار مع حركة “حماس”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه قد يتم التوصل إلى هدنة “الأسبوع المقبل”، وكتب على منصته تروث سوشيال الأحد “توصلوا إلى اتفاق في غزة. أعيدوا الرهائن!!!”.

في الأثناء، التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن الأحد وفدا من حركة “حماس” لبحث جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان إن “العائلات سعيدة بأن ترى رئيس الوزراء يجعل في نهاية المطاف من عودة الرهائن أولويته الكبرى، بعد عشرين شهرا” من الحرب.

34 قتيلا في غزة

واندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

كما احتجزت حماس 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 56500 شخص في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

والأحد، أعلن الدفاع المدني في غزة عن مقتل 34 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال وإصابة العشرات في الغارات الإسرائيلية.

شحّ في الغذاء

ووفق المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل فإن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب قطاع غزة أثناء توجههم إلى مركز لتوزيع المواد الغذائية.

وفي نهاية مايو/أيار، خففت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي فرضته على غزة في أوائل مارس/آذار وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.

وتم إنشاء آلية جديدة لتوزيع المساعدات تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن عملياتها شهدت فوضى مميتة في أحيان كثيرة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل 583 فلسطينيا قرب مراكز توزيع المساعدات منذ أن بدأت “مؤسسة الإغاثة الإنسانية” عملياتها في أواخر مايو/أيار.

وأعلن الجيش الأحد مقتل أحد عناصره خلال اشتباك في شمال قطاع غزة.

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