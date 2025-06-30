عاجل: طقس الإثنين.. شديد الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

عدن - ياسمين عبد العظيم - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، وعلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض, نجران, تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.