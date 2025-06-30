عاجل: أمانة حائل تفعّل مبادرة “لو كنت مكاني” لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد العظيم - وشهدت المبادرة تفاعلًا لافتًا من الأطفال وأسرهم، الذين شاركوا في الفعاليات المصاحبة التي شملت أنشطة توعوية ومسابقات بيئية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، مما أسهم في تعزيز الرسائل التوعوية، وغرسها بشكل ميسر وسلس.

وأكدت أمانة حائل استمرارها في إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، تعزيزًا لمبدأ الاستدامة المجتمعية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ببيئة حضرية متكاملة، تتشارك فيه المسؤولية وتترسخ فيه الثقافة البيئية.