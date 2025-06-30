الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: أمانة حائل تفعّل مبادرة “لو كنت مكاني” لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

عاجل: أمانة حائل تفعّل مبادرة “لو كنت مكاني” لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال

شكرا لاهتمامكم بخبر أمانة حائل تفعّل مبادرة “لو كنت مكاني” لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وشهدت المبادرة تفاعلًا لافتًا من الأطفال وأسرهم، الذين شاركوا في الفعاليات المصاحبة التي شملت أنشطة توعوية ومسابقات بيئية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، مما أسهم في تعزيز الرسائل التوعوية، وغرسها بشكل ميسر وسلس.

وأكدت أمانة حائل استمرارها في إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، تعزيزًا لمبدأ الاستدامة المجتمعية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ببيئة حضرية متكاملة، تتشارك فيه المسؤولية وتترسخ فيه الثقافة البيئية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا