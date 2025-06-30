عاجل: تألق غونزالو غارسيا … يهدد مكانة زميله في الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن نجم ريال مدريد الذي بات مصيره مجهولاً، بسبب تألق غونزالو غارسيا في كأس العالم للأندية.

الصحفية روسيو بورغوس قالت أولاً التالي:

“أجد صعوبة في رؤية غونزالو خارج الريال في وجود مدرب مثل تشابي ألونسو”.

الصحفي إنريكي أورتيغو من جانبه قال التالي:

“سيتعين علينا الآن أن نرى ما سيحدث مع إندريك”.

مختلف النقاد يُجمعون على أن إندريك قد يكون هو ضحية تألق غارسيا، ولكن ما هو مؤكد أيضًا أن ألونسو سيمنح اللاعب البرازيلي الفرصة الكاملة عندما يتعافى من إصابته، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي.