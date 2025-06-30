عاجل: حقيقة انتقال ميسي إلى دوري روشن هذا الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- حسم ماهونري ميندوزا، مسؤول الاتصال الدولي في الدوري الأمريكي للمحترفين، الجدل بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميندوزا أكد أن ميسي مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده الحالي، مشيرًا إلى أن مستقبله بعد ذلك سيُحدد لاحقًا، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“عقد ميسي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري في الدوري الأمريكي، وتحديدًا حتى نهاية العام الحالي”.

-“اللاعب سيواصل مشواره مع إنتر ميامي بشكل طبيعي، ومن ثم سيتم تحديد مصيره بشأن التجديد لعام إضافي من خلال اتفاق بينه وبين إدارة النادي”.

-“خورخي ماس، الشريك في ملكية النادي، عبّر عن تفاؤله باستمرار ميسي خلال الموسم المقبل، خصوصًا مع افتتاح ملعب الفريق الجديد «ميامي فريدوم بارك» في مارس 2026”.

بذلك تتضاءل فرص انتقال ميسي إلى دوري روشن هذا الصيف، في ظل ارتباطه المستمر بمشروع إنتر ميامي الرياضي والتجاري.