عاجل: رسميًا: الاتحاد يجدد عقد شراحيلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي الاتحاد رسميًا تجديد عقد مدافعه أحمد شراحيلي لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2028.

النادي أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، حيث كتب: “أحمد شراحيلي اتحادي حتى 2028”.

شراحيلي يُعد أحد الركائز الدفاعية المهمة في صفوف العميد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في الركبة خلال الموسم قبل الماضي، أبعدته عن المشاركة لموسم كامل.

مدافع العميد كان قد انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، قادمًا من نادي الشباب، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025، قبل أن يتم تجديده لثلاثة مواسم إضافية.