عاجل: طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، وسط تحذيرات من اضطرابات بحرية تؤثر على الملاحة في بعض المناطق الساحلية.

تحذيرات الملاحة:

أفادت الهيئة بحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق من شواطئ (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – رأس البر)، مع سرعة رياح تتراوح بين 50 إلى 70 كم/س وارتفاع أمواج بين 2 إلى 3.5 متر على البحر المتوسط، الذي وُصف بـ”مضطرب”.

أما البحر الأحمر، فحالته “خفيفة إلى معتدلة”، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر.

الظواهر الجوية المصاحبة:

رياح معتدلة تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س في مناطق القاهرة والوجه البحري ومدن القناة، بينما تبلغ 36 كم/س على الساحل الشمالي الغربي.

رطوبة نسبية عالية، حيث تسجل 85% عظمى و40% صغرى في الوجه البحري، و95% عظمى و50% صغرى بالسواحل الشمالية الغربية.

السماء غالبًا مشمسة في معظم الأنحاء، مع وجود سحب جزئية على السواحل الشمالية وبعض مناطق وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأثنين