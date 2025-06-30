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عاجل: ريال مدريد يصيب الاختيار هذا الصيف..!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشادت صحيفة أس الاسبانية بصفقات ريال مدريد في السوق الجاري، حيث أصاب النادي في التوقيع مع ديان هويسين ، ترينت ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو.

هويسين وأرنولد أصبحا اساسيين بلا منازع في تشكيلة تشابي ألونسو ، وخاضا اللاعبان 3 مباريات رسمية حتى الآن ، واصبحا بالفعل من الركائز الاساسية للمدرب تشابي الونسو.

اللاعبان أثبتا انهما صفقات ناجحة ، والمدرب يتوقع منهما المزيد في المباريات المقبلة.

بينما سيتوجب على الريال انتظار ماستانتونو حتى بداية الموسم المقبل لرؤيته يلعب تحت قيادة تشابي الونسو .

الأس قالت بأن هناك احتمالية لضم لاعبين إضافيين ، ابرزهم ألفارو كاريراس كخيار محتمل في مركز الظهير الايسر ، اضافة الى لاعب وسط آخر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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