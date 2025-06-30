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عاجل: استراتيجية ريال مدريد في هذا السوق

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة أس الاسبانية عن الاستراتيجية التي يتبعها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري من أجل دعم وتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

الريال يتعامل دائما مع سوق الانتقالات بهدوء نسبي ، ومن النادر أن نراه يبرم الكثير من الصفقات وهو ما يحدث هذا الصيف.

الصحيفة قالت أن الريال يتعامل مع سوق الانتقالات بحذر وهدوء ، وكل صفقة يتم دراستها بدقة من جميع الجوانب ، سواء رياضيا أو ماليا .

فشعار النادي الابيض في السوق الجاري هو” صفقة جيدة ، جذابة وبسعر مناسب “.

وهو ما تحقق بالفعل في الصفقات الثلاث (أرنولد- هويسين- ماستانتونو).

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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