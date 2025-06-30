عاجل: استراتيجية ريال مدريد في هذا السوق

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة أس الاسبانية عن الاستراتيجية التي يتبعها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري من أجل دعم وتعزيز صفوفه للموسم المقبل.

الريال يتعامل دائما مع سوق الانتقالات بهدوء نسبي ، ومن النادر أن نراه يبرم الكثير من الصفقات وهو ما يحدث هذا الصيف.

الصحيفة قالت أن الريال يتعامل مع سوق الانتقالات بحذر وهدوء ، وكل صفقة يتم دراستها بدقة من جميع الجوانب ، سواء رياضيا أو ماليا .

فشعار النادي الابيض في السوق الجاري هو” صفقة جيدة ، جذابة وبسعر مناسب “.

وهو ما تحقق بالفعل في الصفقات الثلاث (أرنولد- هويسين- ماستانتونو).