عاجل: حان وقت غولر في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجد اللاعب التركي أخيرا الاستمرارية والشهرة التي كان يتوق اليها منذ أو وضع اقدامه داخل مدريد في صيف 2023.

الريال شهد على تألق غولر ليس فقط خلال بطولة مونديال الاندية حيث شارك اساسيا في آخر مباراتين تحت قيادة ألونسو بل أيضا في المرحلة الاخيرة من عهد أنشيلوتي .

النجم التركي بدأ اساسيا في 8 من آخر 10 مباريات لريال مدريد، وهذا يظهر بوضوح أنه يركز على اللعب منذ فترة.

منذ 23 ابريل لم يغب صاحب الرقم 15 عن التشكيلة الاساسية للريال إلا في نهائي كأس ملك اسبانيا ضد البارسا والمباراة الاولى من بطولة مونديال الاندية.

غولر الآن يجني ثمار صبره وانتظاره الذي أجبر عليه منذ انضمامه للفريق قبل موسمين ، فبعد موسم أول مخيب (12 مباراة فقط و440 دقيقة) ، لم يبدأ موسمه الثاني بشكل أفضل ، مما اثار التوتر ، خصوصا بعد تصريحات أنشيلوتي التي انتقد فيها التزامه ، ولكن في ابريل الماضي تغير وضع غولر تماما وبدأ يثبت جدارته رغم غيابه الكامل عن جميع مباريات دوري الابطال.

وبحلول مايو أثنى أنشيلوتي عليه قائلا انه اظهر تطورا واضحا، والمدرب الجديد تشابي الونسو واصل منحه الثقة ، مؤكدا أن لحظة غولر قد بدأت فعلا.