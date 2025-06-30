عاجل: ماذا قال غوارديولا عن فريق الهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي عن فريق الهلال السعودي قبل مواجهته غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية.

غوارديولا قال: “يملك الهلال لاعبين رائعين ، دفاع قوي وحارس مرمى جيد بلا شك “.

اضاف: “الهلال يعرفون كيف يستخدمون اقدامهم ويديرون المباراة، انهم لاعبون مميزون ، لديهم خبرة ولعبوا في أندية قوية جدا”.

أكمل: “في الادوار الاقصائية من كأس العالم للاندية ، أنت تعرف أن الخصوم سيكونون أقوياء ، لكننا سنحاول الفوز لأننا نريد أن نبقى هنا”.