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عاجل: ماذا قال غوارديولا عن فريق الهلال؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي عن فريق الهلال السعودي قبل مواجهته غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية.

غوارديولا قال: “يملك الهلال لاعبين رائعين ، دفاع قوي وحارس مرمى جيد بلا شك “.

اضاف: “الهلال يعرفون كيف يستخدمون اقدامهم ويديرون المباراة، انهم لاعبون مميزون ، لديهم خبرة ولعبوا في أندية قوية جدا”.

أكمل: “في الادوار الاقصائية من كأس العالم للاندية ، أنت تعرف أن الخصوم سيكونون أقوياء ، لكننا سنحاول الفوز لأننا نريد أن نبقى هنا”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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