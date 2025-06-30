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عاجل: غوارديولا يعلق على احتمالية تأجيل لقاء الهلال بسبب العاصفة

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  • عاجل: غوارديولا يعلق على احتمالية تأجيل لقاء الهلال بسبب العاصفة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على احتمالية تأجيل لقاء الهلال أو تعليق المباراة اثناء اللعب بسبب توقعات بحدوث عواصف رعدية قوية أثناء اللقاء غدا، الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية .

غوارديولا قال: “أنا مدرب استثنائي ، لكن لا اسطيتع السيطرة على البرق والرعد ، أنا اسف ، هذا هو الوضع “.

اضاف: “أتمنى ألا يكون ذلك ممكنا ، ولكن اذا حدث فسأدخل الى الملعب ، واواصل نشاطي ، والعب المباراة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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