عاجل: انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 بجامعة الملك فيصل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ويشرف على تنفيذ البرنامج فريق مكوّن من 45 عضوًا، بينهم 12 مدربًا متخصصًا و9 مساعدين للمدربين، يعملون ضمن منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تضمن تقديم تجربة علمية ثرية للمشاركات.

وثمنت رئيسة البرنامج الدكتورة بنا بنت جويعد السبيعي، دور جامعة الملك فيصل في استضافة هذا البرنامج النوعي، مشيرة إلى أن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يسهم في بناء جيل مبتكر ومتمكن علميًا، وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جهتها، أكدت النائب العلمي للبرنامج الدكتورة منيرة بنت سعد النويران، على أن البرنامج يعكس رؤية إستراتيجية لإعداد قادة علميين في مجالات تتوافق مع احتياجات التنمية الوطنية واستشراف المستقبل.