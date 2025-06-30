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عاجل: هل يشارك كاريراس مع الريال في مونديال الاندية حال التعاقد معه؟

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  • عاجل: هل يشارك كاريراس مع الريال في مونديال الاندية حال التعاقد معه؟ 1/2
  • عاجل: هل يشارك كاريراس مع الريال في مونديال الاندية حال التعاقد معه؟ 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي رامون ألفاريز استحالة مشاركة ألفارو كاريراس في بطولة مونديال الاندية حال تمكن الريال من التوقيع معه خلال نافذة الانتقالات الصيفية المؤقتة الخاصة بالبطولة من أجل تسجيل اللاعبين الجدد.

رامون قال أنه حتى لو وقع الريال مع كاريراس لن يكون بإمكانه المشاركة في كأس العالم بأي حال من الاحوال ، وذلك لأنه سبق وأن شارك في دقائق مع فريق بنفيكا خلال البطولة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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